Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В России растет число заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

В России растет число заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

Мария Задорожная
Автор
Мужчина болеет
Фото Freepik

В России продолжает расти число случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве фиксируют сохранение сезонного подъема респираторных инфекций: на 46-й неделе зарегистрировано примерно 2,9 тысячи случаев гриппа. Также фиксируется увеличение заболеваемости ОРВИ. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2).

По данным Роспотребнадзора, за ту же неделю зафиксировано около 7,1 тысячи случаев заболеваемости COVID-19, тогда как неделей ранее их было 5,6 тысячи, то есть количество таких случаев выросло примерно на 1,5 тысячи (ранее было отмечено снижение на 22,2 процента).

Ведомство добавило, что в ходе всероссийской прививочной кампании против гриппа вакцинировано свыше 66 миллионов человек, что составляет 45,2 процента населения. Также Роспотребнадзор обратил внимание на важность своевременной вакцинации для формирования иммунной защиты, особенно для уязвимых категорий населения.

Для предотвращения распространения ОРВИ ведомство рекомендует придерживаться следующих профилактических мер:

  • По возможности минимизировать пребывание в людных местах.
  • При первых признаках недомогания сократить контакты с окружающими.
  • Регулярно обеспечивать приток свежего воздуха в помещения.
  • Систематически мыть руки с мылом или использовать антисептические средства.
  • В случае появления симптомов респираторного заболевания оставаться дома и незамедлительно обратиться к врачу.
Грипп или ОРВИ: в&nbsp;чем разница и&nbsp;как отличить эти инфекции.Грипп или ОРВИ: в чем разница и как отличить эти инфекции
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Le Monde рассказала о конфликте Каллас и фон дер Ляйен из-за кадров ЕК
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
15:15
Врач рассказала, может ли развиться диабет из-за пристрастия к сладостям
17 ноя 19:55
Трихолог рассказала, чем опасна ежедневная сушка волос феном
17 ноя 17:15
Сомнолог назвала привычку, которая усложняет пробуждение по понедельникам
17 ноя 16:25
Косметолог объяснила, эффективны ли альгинатные маски
17 ноя 15:10
Профессор назвала болезнь, которая сокращает жизнь на 10-15 лет