В России растет число заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

В России продолжает расти число случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве фиксируют сохранение сезонного подъема респираторных инфекций: на 46-й неделе зарегистрировано примерно 2,9 тысячи случаев гриппа. Также фиксируется увеличение заболеваемости ОРВИ. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2).

По данным Роспотребнадзора, за ту же неделю зафиксировано около 7,1 тысячи случаев заболеваемости COVID-19, тогда как неделей ранее их было 5,6 тысячи, то есть количество таких случаев выросло примерно на 1,5 тысячи (ранее было отмечено снижение на 22,2 процента).

Ведомство добавило, что в ходе всероссийской прививочной кампании против гриппа вакцинировано свыше 66 миллионов человек, что составляет 45,2 процента населения. Также Роспотребнадзор обратил внимание на важность своевременной вакцинации для формирования иммунной защиты, особенно для уязвимых категорий населения.

Для предотвращения распространения ОРВИ ведомство рекомендует придерживаться следующих профилактических мер: