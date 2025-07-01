В России появится открытый рейтинг здоровья регионов

Общественный рейтинг здоровья регионов появится в России в 2026 году. Его первую версию представят на всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Об этом ТАСС сообщил сопредседатель оргкомитета форума, президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бокерия.

По его словам, перечень будет отражать показатели здоровья местных жителей, а также усилия власти и общественности, направленные на программы здоровьесбережения. Кроме того, как добавил Бокерия, цель рейтинга не сравнение, а стимул. Согласно задумке, он станет инструментом поддержки регионов, выявления лучших практик и взаимного развития.

«Уже сегодня мы приглашаем все субъекты Российской Федерации активно включиться в работу над рейтингом. Мы открыты совместной проработке критериев, учету предложений от губернаторов, региональных министерств, профессиональных и общественных организаций», — добавил Бокерия.

Идею рейтинга поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В рамках юбилейного форума «Здоровье нации — основа процветания России», который в этом году собрал более 9 тысяч участников, он уточнил, что некоторые регионы страны уже добились внушительных результатов в борьбе со смертностью от употребления алкоголя, а также работают над повышением рождаемости.