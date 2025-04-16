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В России подростки жалуются на вечную болезнь
Здоровье

16 апреля, 17:45

1 мин.

В России подростки жалуются на «вечную болезнь»

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Девушка держит электронные сигареты
Фото Yaroslav Litun, iStock
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Поколение зумеров стало активно жаловаться на здоровье. Как сообщает Телеграм-канал SHOT Проверка, каждый второй молодой человек, который курит вейпы, сталкивается с «вечной болезнью». Лор-врачи диагностируют отек слизистой оболочки носа.

«Проблемы с полостью носа у курящей молодежи будут лишь прогрессировать. В вейпах много синтетических и химических добавок, которые раздражают слизистые. Если не отказаться от вредной привычки, последствия могут потребовать вмешательства пульмонологов. В зоне особой опасности те, кто склонен к хроническим лор-заболеваниям», — сказал в беседе с порталом отоларинголог Владимир Зайцев.

Кроме того, у таких молодых пациентов часто наблюдаются симптомы, такие как заложенность носа, насморк и чихание, но без сопутствующих признаков простуды.

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