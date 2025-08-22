В России планируют ввести новый запрет для продажи сигарет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею запрета продажи табачной продукции на остановках общественного транспорта. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к комиссии.

В документе отмечается необходимость предусмотреть исключения для единственных торговых точек в населенном пункте. При этом новые ограничения, если закон примут с правками, вступят в силу с 1 марта 2026 года. Изначально в правительстве возникали разногласия по инициативе, однако к концу лета они были устранены.

Авторы законопроекта подчеркивали, что действующий закон уже запрещает продажу табачной и никотинсодержащей продукции на всех видах общественного транспорта, в зданиях вокзалов, аэропортов и портов, поэтому предлагаемые меры являются продолжением системного подхода к снижению потребления табака.

Эксперты отметили, что ограничения затронуты небольшой сетью точек, но окажут заметное влияние на малый бизнес. По оценкам аналитиков, киоски на остановках могут потерять от 15 до 30% товарооборота, поскольку сигареты привлекают покупателей. В то же время крупные торговые сети могут получить выгоду от инициативы, а снижение потребления табака, вероятно, будет незначительным.