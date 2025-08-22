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В России планируют ввести новый запрет для продажи сигарет
Здоровье

22 августа 2025, 15:45

1 мин.

В России планируют ввести новый запрет для продажи сигарет

Мария Задорожная
Автор
Трафарет сигареты
Фото Bulat Silvia, iStock

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею запрета продажи табачной продукции на остановках общественного транспорта. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к комиссии.

В документе отмечается необходимость предусмотреть исключения для единственных торговых точек в населенном пункте. При этом новые ограничения, если закон примут с правками, вступят в силу с 1 марта 2026 года. Изначально в правительстве возникали разногласия по инициативе, однако к концу лета они были устранены.

Авторы законопроекта подчеркивали, что действующий закон уже запрещает продажу табачной и никотинсодержащей продукции на всех видах общественного транспорта, в зданиях вокзалов, аэропортов и портов, поэтому предлагаемые меры являются продолжением системного подхода к снижению потребления табака.

Эксперты отметили, что ограничения затронуты небольшой сетью точек, но окажут заметное влияние на малый бизнес. По оценкам аналитиков, киоски на остановках могут потерять от 15 до 30% товарооборота, поскольку сигареты привлекают покупателей. В то же время крупные торговые сети могут получить выгоду от инициативы, а снижение потребления табака, вероятно, будет незначительным.

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