В России научились диагностировать тревогу и депрессию по пульсу

Команда ученых из НИУ ВШЭ совместно с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН предложила диагностировать тревогу и депрессию по пульсу. Исследователи обнаружили, что сердечный ритм у людей со склонностью к ментальным расстройствам отличается от пульса здоровых людей, сообщается на сайте вуза.

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 90 человек в возрасте от 18 до 45 лет, страдающие тревогой и депрессией. Добровольцы решали задания на память и внимание, при этом сложность задач со временем возрастала. В это время регистрировался их пульс посредством электрокардиограммы (ЭКГ) и проведения фотоплетизмографии (ФПГ).

«На переломном моменте сложности, когда с задачей еще можно справиться, но объем внимания уже на максимуме, у людей с признаками ментальных расстройств средний пульс учащается и мы видим более яркую, акцентированную картину изменений сердечного ритма», — объясняет младший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук (ВШЭ) Евгения Альшанская.

В ходе исследования также выяснилось, что ФПГ может быть «более чувствительным методом для оценки депрессии и тревожности», чем ЭКГ. По словам ученых, это связано с особенностями работы симпатической нервной системы.