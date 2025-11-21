В России начнут применять вакцину от рака

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на применение в клинической практике двух противоопухолевых препаратов отечественного производства. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«Сегодня министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов — лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина», — подчеркнул министр.

Мурашко добавил, что это только начальный этап применения инновационного подхода. Ученым еще необходимо оценить эффективность и безопасность лечения с помощью препаратов. Речи о массовом применении пока не идет.

Также министр отметил, что данная технология — это не панацея от рака, а лишь один из методов лечения.