Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В России начнут применять вакцину от рака
Здоровье

Сегодня, 19:10

1 мин.

В России начнут применять вакцину от рака

Мария Задорожная
Автор
Медсестра набирает шприц с лекарством
Фото FG Trade Latin, iStock

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на применение в клинической практике двух противоопухолевых препаратов отечественного производства. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«Сегодня министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов — лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина», — подчеркнул министр.

Мурашко добавил, что это только начальный этап применения инновационного подхода. Ученым еще необходимо оценить эффективность и безопасность лечения с помощью препаратов. Речи о массовом применении пока не идет.

Также министр отметил, что данная технология — это не панацея от рака, а лишь один из методов лечения.

В&nbsp;России успешно протестировали вакцину от&nbsp;любых видов рака.В России успешно протестировали вакцину от любых видов рака

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:45
Педиатр назвала главные признаки дефицита витамина С у детей
20 ноя 23:05
Врачи объяснили, почему парфюм и вейпы смертельно опасны для питомцев
20 ноя 21:45
Доктор Мясников назвал одни из самых опасных препаратов
20 ноя 21:10
Отоларинголог рассказал, как не стоит лечить насморк у детей
20 ноя 17:10
Косметолог рассказала, что должно быть в зимней косметичке