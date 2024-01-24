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В России начали распространяться вирусные «коктейли»
Здоровье

Сегодня, 13:05

1 мин.

В России начали распространяться вирусные «коктейли»

Мария Маковей
Автор
Девушка с простудой.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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В России растет количество людей, заразившихся сразу несколькими инфекциями — например, гриппом и ОРВИ. Кроме того, в этом году к ним добавились микоплазменная инфекция и коклюш, сообщают «Известия».

По словам терапевта Алина Красиковой, заражение сразу несколькими вирусами объясняется несколькими причинами: сейчас проходит пик заболеваемости, так как вирусы быстрее распространяются зимой и более устойчивы при низкой температуре, также у людей ослаб иммунитет. А снижение влажности воздуха в помещениях приводит к сухости слизистых оболочек, что делает организм уязвимее для инфекций.

Как сообщает издание, наиболее часто встречаются сочетания следующих вирусов:

  • грипп А и риновирус;

  • грипп А и аденовирус;

  • парагрипп второго типа и аденовирус;

  • риновирус и аденовирус.

Также встречаются случаи и тройной инфекции: грипп А, риновирус и аденовирус. «Известия» предупреждают, что сочетание нескольких вирусов приводит к более тяжелому течению заболевания и может спровоцировать дополнительные осложнения.

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