В России начали продавать подделки известного лекарства от ожирения

В Сети стали появляться подделки известного лекарства от ожирения «Орлистат». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на международную ассоциацию «Антиконтрафакт».

По данным ассоциации, на рынке появились БАДы под названием Orlistat. Продавцы утверждают, что это оригинальный препарат немецкого производителя Libenskraft. Однако настоящее лекарство зарегистрировано в России и выписывается строго по рецепту при ожирении и диабете.

Согласно декларации о соответствии, на которую ссылаются продавцы, в составе добавки указана ашваганда — растение из корня витании. По словам Ивана Дындикова, директора по развитию СРО «Союз производителей БАД», это вещество запрещено для использования в БАДах как растение, которое может содержать психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые компоненты.

Сергей Зеленец, руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» международной ассоциации «Антиконтрафакт», отметил, что все лекарства, продающиеся в России, обязаны быть зарегистрированы. По его информации, сведений о регистрации Orlistat в России не обнаружено.