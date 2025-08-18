Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В России начали продавать подделки известного лекарства от ожирения
Здоровье

18 августа, 16:35

1 мин.

В России начали продавать подделки известного лекарства от ожирения

Мария Задорожная
Автор
Разные таблетки
Фото kate_sept2004, iStock

В Сети стали появляться подделки известного лекарства от ожирения «Орлистат». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на международную ассоциацию «Антиконтрафакт».

По данным ассоциации, на рынке появились БАДы под названием Orlistat. Продавцы утверждают, что это оригинальный препарат немецкого производителя Libenskraft. Однако настоящее лекарство зарегистрировано в России и выписывается строго по рецепту при ожирении и диабете.

Согласно декларации о соответствии, на которую ссылаются продавцы, в составе добавки указана ашваганда — растение из корня витании. По словам Ивана Дындикова, директора по развитию СРО «Союз производителей БАД», это вещество запрещено для использования в БАДах как растение, которое может содержать психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые компоненты.

Сергей Зеленец, руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» международной ассоциации «Антиконтрафакт», отметил, что все лекарства, продающиеся в России, обязаны быть зарегистрированы. По его информации, сведений о регистрации Orlistat в России не обнаружено.

Девушка с&nbsp;лишним весом.Как начать приводить себя в форму? 6 советов для людей с лишним весом

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Читайте далее
Психиатр рассказала, какой вред может нанести прием ванны со льдом

  • Jubmoj

    А где же организации, которые занимаются контролем? Мониторьте, изымайте, штрафуйте!

    18.08.2025

    • Следующий материал
    Психиатр рассказала, какой вред может нанести прием ванны со льдом

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    15:20
    Ортопед объяснил, какие привычки ухудшают состояние суставов
    13:45
    Остеотерапевт назвала нестандартные причины болей в шее
    09:00
    С меня хватит: как понять, что вы на грани нервного срыва
    22 ноя 19:00
    Вы портите свою спину: самые вредные позы для сна
    21 ноя 19:10
    В России начнут применять вакцину от рака