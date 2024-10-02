В России могут запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2009 года

В России могут запретить продавать табачную и никотинсодержащую продукцию гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий документ уже подготовили и направили на отзыв в Правительство РФ депутаты Госдумы, сообщает ТАСС.



Чиновники предлагают внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Они считают, что поэтапное введение ограничений позволит свести к минимуму число курильщиков среди молодежи, а в будущем — практически полностью снизить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с курением.



Кроме того, в случае принятия законопроекта сократятся ежегодные доходы федерального бюджета от акцизов на табачную продукцию. Примерный объем выпадающих доходов в 2029 году будет равен менее чем 7 миллиардам рублей. При этом авторы законопроекта приводят оценку Минздрава, которая гласит, что на лечение курильщиков тратится более триллиона рублей в год. А общие экономические потери составляют свыше 5 триллионов рублей.

Таким образом, принятие законопроекта не приведет к увеличению дефицита (уменьшению профицита) расходов.