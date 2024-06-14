В популярных БАДах для похудения нашли плесень и бактерии

Международная организация «Антиконтрафакт» провела лабораторные исследования биологически активных добавок к пище и обнаружила опасные для здоровья человека бактерии и плесневые грибы, пишут «Известия». Речь идет о БАДах для похудения и жиросжигателях 10 различных брендов.

Так опасные примеси были обнаружены в биодобавках, которые продаются под брендами Lipotrim, Lishoу, «Сексуальная Фигура», «Сжигание Жира Бобы», Shafran, Curvy plus, B-FiT, «Цынзишоу», Fito Lida и Al-sheikh.

Кроме того, по некоторым позициям содержание вредных бактерий превышает норму в пять раз. Например, БАД Shafran diet превысила нормы по бактериям в три раза, Lipotrim — в 3,2 раза, Ai-sheikh — в 4,4 раза, «Сжигание Жира Бобы» — в 5,2 раза, Curvy plus — в 5,6 раз. В остальных добавках зафиксировано превышение нормы в 1,5-3 раза.

Эксперты отметили, что основная причина отклонений от нормы содержания бактерий — несоблюдение санитарных норм на производстве, а именно загрязнение сырья, оборудования или помещений, а также хранение продукции в неподходящих условиях (высокая влажность, перепады температур).

Кроме того, во всех 10 добавках специалисты лаборатории нашли сибутрамин — психостимулятор амфетаминного ряда, усиливающий чувство насыщения. Его часто добавляют в лекарственные препараты для лечения ожирения.