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В Подмосковье выявили завозной случай холеры
Здоровье

Сегодня, 14:00

1 мин.

В Подмосковье выявили завозной случай холеры

Мария Задорожная
Автор
Пробирка с вирусом холеры
Фото SyhinStas, iStock
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В Подмосковье обнаружили завозной случай холеры. Инфекцию привез турист, вернувшийся из Индии, передает Роспотребнадзор Московской области.

По данным ведомства, девять дней мужчина пребывал в Индии один, путешествовал по разным городам и заезжал в Непал. По словам заразившегося, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана и ел в различных кафе. 21 апреля мужчина почувствовал недомогание, когда вернулся на Родину.

«После резкого ухудшения состояния мужчина был госпитализирован в инфекционный стационар. На утро 24 апреля состояние пациента удовлетворительное с положительной динамикой», — отметили в подмосковном Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства сразу же установили контактировавших с заболевшим мужчиной людей. С ним взаимодействовал 321 человек из 33 регионов страны, в том числе члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым он прибыл. Также с заразившимся общались медицинские работники скорой помощи. За всеми, по данным Роспотребнадзора, установлено наблюдение. Им провели экстренную профилактику. При этом ни у одного из контактировавших симптомов нет.

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