В Москве обнаружили новый тип крови

В Москве мужчина впервые пришел в больницу имени М.П. Кончаловского, чтобы стать донором. Оказалось, что он обладает кровью с неизвестным до ныне вариантом резус-фактора, что очень сильно удивило врачей, передает «Комсомольская правда».

Врач-трансфузиолог Дмитрий Жемчугин отметил, что первичное исследование показало, что у мужчины была вторая группа крови и отрицательный резус.

«Дальнейшая проверка с углубленным лабораторным исследованием параметров крови (она делается при каждой сдаче крови) показала антиген D как положительный, и образец было решено отправить на дополнительные молекулярно-генетические исследования. В результате выяснилось, что вариант антигена D у этого молодого человека относится к очень редким формам. Причем он даже не зарегистрирован в номенклатуре международного научного общества переливания крови», — уточнил доктор.

При это медик добавил, что специалистам нужно провести ряд дополнительных исследований крови, перед тем, как подтвердить или опровергнуть данные. После этого можно будет исследовать медицинскую находку на международном уровне.