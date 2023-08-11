В Минздраве разрабатывают новую систему контроля качества помощи по полису ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) разрабатывает новую систему контроля качества помощи по полису ОМС. Сейчас страховые медицинские организации (СМО) ежемесячно делают проверку выборочно. Счетная палата же рекомендовала Минздраву установить критерии проверок, ориентируясь на медучреждения, где больше всего выявлялись нарушения прав пациентов, чтобы их проверяли чаще. Об этом 9 августа сообщили на сайте издания «Известия».

Кандидат социологических наук, доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков рассказал СЭ, что полис ОМС (обязательного медицинского страхования) выдается всем гражданам России, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим вид на жительство. «Он дает возможность получать бесплатную медицинскую помощь в государственных медицинских учреждениях. Более качественные медицинские услуги, в более комфортабельных условиях можно получить при наличии полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). Его можно приобрести на отдельных условиях, при этом услуги оплачиваются страховой компанией или компанией-работодателем, предоставляющим его в рамках социального пакета», — пояснил эксперт.

Ранее, 28 мая, мы рассказывали об особенностях полиса ОМС и ДМС.