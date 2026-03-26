В Минздраве назвали репродуктивный возраст мужчин и женщин

Согласно методическим рекомендациям Минздрава по диспансеризации, репродуктивный возраст у мужчин в России охватывает период с 18 до 49 лет, но с течением времени вероятность зачатия ребенка постепенно снижается. Для женщин оптимальным возрастом для беременности считается промежуток с 18 до 35 лет. Об этом пишет РБК.

В Минздраве привели актуальные данные по распространенности репродуктивных проблем среди мужчин: в 2024 году показатель мужского бесплодия достиг 62,3 случая на 100 000 мужчин, а эректильной дисфункцией в репродуктивном возрасте страдают примерно 2000 из 100 000 представителей «сильного» пола.

В ведомстве подчеркнули, что нарушения репродуктивной функции, включая бесплодие, зачастую выявляются у пациентов, которые не предъявляют каких-либо явных жалоб. В документе также отметили, что незащищенные половые контакты способны провоцировать инфекции, передаваемые половым путем. Они напрямую сказываются на качестве половых клеток и фертильности мужчины.