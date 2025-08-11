Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В Китае сообщили о росте заражения лихорадкой чикунгунья
Здоровье

11 августа, 16:35

1 мин.

В Китае сообщили о росте заражения лихорадкой чикунгунья

Мария Задорожная
Автор
Комар на пальце
Фото nechaev-kon, iStock

В южной китайской провинции Гуандун зафиксировано еще 1387 случаев заражения лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города Ухань.

Максимальное число заражений — 1212 зарегистрировано в Фошане, который стал очагом болезни в начале июля. В провинции Гуанчжоу зафиксировано 103 случая.

В сообщении указано, что общее число выявленных случаев на юге Китая превысило 8 тысяч. Пресс-служба ведомства отметила, что в регионе применяют усиленные меры по борьбе с комарами, которые переносят вирус.

Директор Института профилактики и контроля инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний Кан Мин сообщил, что быстрый рост числа зараженных в Фошане вначале удалось взять под контроль.

О&nbsp;рисках завоза лихорадки чикунгунья.В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза лихорадки чикунгунья
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Читайте далее
Оптометрист рассказала, чем опасны сыворотки для роста ресниц

  • Niko McCowrey

    Как насчет того, что все же приводить текст без ваших недопрофессиональных купюр? "Кан Минь, директор Института профилактики и контроля инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун ...отметил, что быстрый рост эпидемии в Фошане первоначально удалось сдержать, а в последнее время меры по профилактике и контролю были дополнительно усилены.. Число новых зарегистрированных случаев заболевания в провинции Гуандун демонстрирует непрерывную тенденцию к снижению..." https://www.wuhan.gov.cn/hdjl/rdhy/202508/t20250810_2631481.shtml Согласитесь, это не ваше заявление с акцентом на то, что "ВНАЧАЛЕ"?!

    11.08.2025

    • Следующий материал
    Оптометрист рассказала, чем опасны сыворотки для роста ресниц

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    14 ноя 17:45
    Жительница Великобритании не может открывать рот из-за ошибки врачей
    14 ноя 15:20
    В России выросла заболеваемость диабетом первого типа
    13 ноя 21:15
    Терапевт объяснил, почему в покое может быть высокий пульс
    13 ноя 16:15
    Дерматолог назвала главные причины появления перхоти
    13 ноя 15:45
    Онколог объяснила, зачем проверять легкие после ковида