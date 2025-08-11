В Китае сообщили о росте заражения лихорадкой чикунгунья

В южной китайской провинции Гуандун зафиксировано еще 1387 случаев заражения лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города Ухань.

Максимальное число заражений — 1212 зарегистрировано в Фошане, который стал очагом болезни в начале июля. В провинции Гуанчжоу зафиксировано 103 случая.

В сообщении указано, что общее число выявленных случаев на юге Китая превысило 8 тысяч. Пресс-служба ведомства отметила, что в регионе применяют усиленные меры по борьбе с комарами, которые переносят вирус.

Директор Института профилактики и контроля инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний Кан Мин сообщил, что быстрый рост числа зараженных в Фошане вначале удалось взять под контроль.