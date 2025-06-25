В Китае обнаружили два новых смертельно опасных вируса

Ученые из Китайского института контроля эндемических заболеваний, расположенного в провинции Юньнань, обнаружили два новых вируса у летучих мышей, генетически схожих с опасными для человека вирусами Нипах и Хендра. Эти патогены способны вызывать тяжелые воспалительные процессы в головном мозге и респираторные заболевания. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

Исследование проводилось в течение четырех лет, в ходе которого специалисты изучили почки 142 летучих мышей десяти видов, собранных в пяти регионах Юньнань. Используя высокопроизводительное секвенирование ДНК, ученые выявили 22 вируса, из которых 20 ранее не были известны науке.

Два новых вируса относятся к роду Henipavirus, который включает вирусы Нипах и Хендра, известные высокой смертностью среди людей. Эти вирусы были обнаружены у плодоядных летучих мышей, обитающих недалеко от фруктовых садов и человеческих поселений. Поскольку вирусы этого рода могут передаваться через мочу, исследователи предупреждают о риске заражения через фрукты.

Были также описаны новый вид простейших, Klossiella yunnanensis, и две бактериальные разновидности, одна из которых не имела научного описания до этого и получила название Flavobacterium yunnanensis.

Авторы подчеркивают, что это исследование впервые позволяет описать полные геномы новых вирусов, выявленных в почках летучих мышей в Китае. Они считают, что работа расширяет понимание «инфектома» — совокупности всех патогенов в организме, и подчеркивает необходимость тщательного мониторинга потенциальных зоо-угроз, особенно в регионах, где животные обитают рядом с людьми.