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В Китае обнаружен новый вирус-мутант
Здоровье

Сегодня, 15:20

1 мин.

В Китае обнаружен новый вирус-мутант

Мария Маковей
Автор
Китайские авиапассажиры в масках
Фото Akabei/istockphoto.com
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Как сообщает портал News.ru китайские больницы переполнены детьми, зараженными пневмонией неизвестного происхождения.

По неподтвержденным данным, ежедневно госпитализируется более 7 тысяч человек. Наибольшее количество заболевших — в северных провинциях страны. Среди основных симптомов: высокая температура, озноб, образование узелков в легких. Однако сильного кашля при этом не наблюдается.

«По словам профессора института генетики Калифорнийского университета Франсуа Баллу, заболевание могло быть вызвано различными респираторными патогенами, такими как РСВ или грипп. Либо бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая скапливается в легких, вызывает воспаления или трахеобронхит и атипичную пневмонию», — пишет портал Mash.

Тем временем вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами из Поднебесной.

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