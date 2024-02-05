Британские ученые назвали лучшее время для занятий спортом и работы
Согласно исследованию британских ученых, самое лучшее время для занятий спортом с 6.30 до 8.30, если у человека есть цель похудеть. Для набора мышечной массы и повышения уровня выносливости отлично подойдет временной промежуток с 18.00 до 20.00, пишет журнал The Telegraph.
Что касается пика когнитивных способностей человека, ученые считают, что он приходится на период с 11 до 12 утра. Поэтому это время отлично подходит для принятия важных решений. А вот с 13.00 до 16.00 настроение и внимательность резко падают.
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25 фев 20:00
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