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В добавках для похудения Молекула нашли наркотическое вещество
Здоровье

17 апреля, 18:25

2 мин.

В добавках для похудения «Молекула» нашли наркотическое вещество

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Девушка держит капсулы в руках
Фото globalmoments, iStock
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В популярных препаратах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», которые приобрели известность благодаря TikTok, было обнаружено наркотическое вещество сибутрамин. Эту информацию опубликовали «Известия», проведя контрольную закупку и передав образцы БАД на экспертизу.

Сибутрамин относится к анорексигенным препаратам амфетаминового ряда и вызывает у человека ложное чувство насыщения. Он применяется в лечении ожирения, однако его употребление связано с серьезными побочными эффектами, такими как аритмия, тахикардия, бессонница и панические атаки. Пользователи «Молекулы» также сообщали о таких неприятных симптомах, как сухость во рту, учащенное сердцебиение, гиперактивность и расширение зрачков.

Продажа сибутрамина без рецепта строго наказуема по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта», за что может грозить до трех лет лишения свободы. Тем не менее «Молекула» свободно продавалась в интернете.

Как сообщает источник, на упаковке препарата отсутствуют данные о производителе, а вся информация представлена на английском языке. В описании указывается, что «препарат состоит из сбалансированного комплекса натуральных компонентов». Однако о наличии сибутрамина на упаковке не упоминается.

Эксперты выявили в «Молекуле» содержание сибутрамина на уровне 16,7 миллиграмма на капсулу. В большинстве зарегистрированных в России лекарств, содержащих это вещество, дозировка варьируется от 10 до 15 миллиграммов.

«Эта доза уже считалась предельной и назначалась кратковременно только в крайних случаях — при отсутствии эффекта и хорошей переносимости. 16,7 миллиграмма на капсулу — это превышение даже максимальной дозы, что делает такой препарат особенно опасным, особенно людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы. Содержание сильнодействующего вещества сибутрамин разрешено в зарегистрированном лекарственном препарате. Капсулы «Молекула» такой регистрации не имеют», — отметил президент Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств Сергей Зеленец.

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