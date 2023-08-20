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Сегодня, 18:45

Урологи назвали симптомы, на которые нужно обратить внимание мужчинам

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Мужчина в туалете.
Фото Freepik/javi-indy

19 августа врач-онколог, уролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян на портале MedikForum рассказал, что трудности с мочеиспусканием у мужчин после 45 лет могут быть признаком почечной недостаточности или не поддающегося операции рака предстательной железы. «Встаете по 3-6 раз ночью, после мочеиспускания ощущаете неполное опорожнение мочевого пузыря и не идете к урологу? В этом случае человек рискует умереть в ближайшие 3-5 лет», — заявил специалист.

Ранее, 8 февраля, врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал СЭ о симптомах, при которых мужчинам также пора обращаться к врачу. Среди них изменение цвета мочи, выделения из мочеиспускательного канала, разного рода боли (в том числе внезапная острая поясничная боль), быстрая утомляемость, уменьшение длительности полового акта за счет ускоренной эякуляции, снижение влечения, потенции и потребности в занятии сексом, а также выраженности утренних эрекций.

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Советы и рекомендации
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