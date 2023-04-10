Уролог Смерницкий назвал продукты для мужской потенции

Уролог Андрей Смерницкий рассказал, какие продукты улучшают потенцию.

«Известно, что регулярное употребление граната с косточками, а также арбуза, руколы, которые являются естественными буферами нитратов, повышает выработку оксида азота — медиатора эрекции, улучшает сперматогенез, укрепляет иммунитет», — приводит «Life.ru» слова Смерницкого.

Также, по его словам, для мужского здоровья полезны грецкий орех, шпинат, свекла, чеснок, лук и тыквенные семечки.

«Регулярное употребление тыквенных семечек — источника цинка, магния, фосфора, витаминов A, B, C, E, K, F, калия — благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, нормализует работу предстательной железы, улучшает сперматогенез», — добавил специалист.