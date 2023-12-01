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Уролог рассказал, как сохранить здоровье почек
Здоровье

Сегодня, 17:45

1 мин.

Уролог рассказал, как сохранить здоровье почек

Мария Маковей
Автор
Боль в почках
Фото :bymuratdeniz/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» врач-уролог, доктор медицинских наук Виген Малхасян рассказал, как сохранить здоровье почек.

По его словам, необходимо следовать довольно простым рекомендациям: пить достаточное количество жидкости и сократить потребление животного белка и поваренной соли. Кроме того, убрать из рациона снеки, копчености, колбасы и полуфабрикаты.

Также врач настоятельно рекомендует отказаться от употребления алкоголя и в обязательном порядке проходить плановые медицинские осмотры.

«Ежегодное обследование в объеме анализа крови, мочи и УЗИ почек позволит держать под контролем и своевременно выявить практически любые заболевания почек», — подытожил эксперт.

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