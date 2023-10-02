Уролог перечислил главные сигналы болезней почек

Врач-уролог Виген Малхасян рассказал, какие симптомы указывают на проблемы с почками. По словам специалиста, на их здоровье влияют питание и образ жизни.

«При заболеваниях почек появляется отечность на лице, а также сильно отекают конечности. Могут появиться ноющие боли в районе поясницы, чувство усталости или слабости, судороги мышц или онемение, неприятный привкус или запах мочевины во рту, резкое похудение, сухость кожи или зуд», — приводит слова специалиста aif.ru.

Также врач предупредил, что если в моче человека появляется кровь или пена, то необходимо немедленно обратиться к специалисту.

Ранее «СЭ» назвал 5 главных причин больных почек.