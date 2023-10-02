Уролог перечислил главные сигналы болезней почек
Врач-уролог Виген Малхасян рассказал, какие симптомы указывают на проблемы с почками. По словам специалиста, на их здоровье влияют питание и образ жизни.
«При заболеваниях почек появляется отечность на лице, а также сильно отекают конечности. Могут появиться ноющие боли в районе поясницы, чувство усталости или слабости, судороги мышц или онемение, неприятный привкус или запах мочевины во рту, резкое похудение, сухость кожи или зуд», — приводит слова специалиста aif.ru.
Также врач предупредил, что если в моче человека появляется кровь или пена, то необходимо немедленно обратиться к специалисту.
Ранее «СЭ» назвал 5 главных причин больных почек.
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