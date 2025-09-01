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Уролог назвал причины мужского бесплодия
Здоровье

1 сентября 2025, 20:00

1 мин.

Уролог назвал причины мужского бесплодия

Мария Задорожная
Автор
Мужчина обнимает женщину
Фото fizkes, iStock

Врач уролог-андролог Владислав Гладышев в беседе с Pravda.Ru рассказал о причинах бесплодия. По его словам, внешне этот недуг никак не проявляется, однако некоторые изменения все же могут стать поводом похода к врачу.

«Например, если они замечают какие-то изменения внешние в мошонке. И чаще всего их замечает не сам пациент, а его партнерша. Это может быть опухоль или водянка, в любом случае, изменение консистенции, изменения структуры или какие-то новообразования. Но, это не всегда признак бесплодия», — отметил эксперт.

Доктор добавил, что с бесплодием могут столкнуться те мужчины, которые в детстве переболели эпидемическим паротитом или свинкой. Но для точной постановки диагноза уролог посоветовал обратиться к врачу и сделать спермограмму.

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