Уролог назвал причины мужского бесплодия

Врач уролог-андролог Владислав Гладышев в беседе с Pravda.Ru рассказал о причинах бесплодия. По его словам, внешне этот недуг никак не проявляется, однако некоторые изменения все же могут стать поводом похода к врачу.

«Например, если они замечают какие-то изменения внешние в мошонке. И чаще всего их замечает не сам пациент, а его партнерша. Это может быть опухоль или водянка, в любом случае, изменение консистенции, изменения структуры или какие-то новообразования. Но, это не всегда признак бесплодия», — отметил эксперт.

Доктор добавил, что с бесплодием могут столкнуться те мужчины, которые в детстве переболели эпидемическим паротитом или свинкой. Но для точной постановки диагноза уролог посоветовал обратиться к врачу и сделать спермограмму.