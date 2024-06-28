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Уролог назвал плавки, которые опасны для мужского здоровья
Здоровье

Сегодня, 18:25

1 мин.

Уролог назвал плавки, которые опасны для мужского здоровья

Мария Маковей
Автор
Мужчина на пляже
Фото fokkebok/istockphoto.com
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Врач-уролог Артем Чернушенко считает, что яркие цвета купальных костюмов могут указывать на недобросовестность производителя. По его словам, выцветание — это нормальный процесс, но есть признаки, которые свидетельствуют об использовании некачественного красителя.

«Хорошие плавки не должны оставлять цветные полосы на теле после носки или окрашивать воду при стирке», — подчеркнул доктор в беседе с «СЭ».

Также эксперт указал на другой опасный фактор, который должен насторожить. Неприятный резкий запах от новых плавок может говорить о применении вредных веществ.

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Польза и вред
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