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Уролог назвал первые симптомы рака простаты
Здоровье

Сегодня, 15:00

1 мин.

Уролог назвал первые симптомы рака простаты

Мария Маковей
Автор
Мужчина на приеме у врача
Фото ArLawKa AungTun/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач-уролог Артем Пенжоян рассказал, какие симптомы указывают на рак простаты.

По его словам, сначала заболевание протекает без видимых симптомов. Выявляется онкология уже на более поздних стадиях, когда появляются выраженные признаки.

«Нарушения мочеиспускания, боли внизу живота и в области поясницы, проблемы с эрекцией, ощущение давления в заднем проходе, кровь в моче, боли в костях таза — основные сигналы того, что пора идти к врачу», — предупредил эксперт.

Медик подчеркнул, что рак простаты на начальных стадиях поддается лечению, на более поздних прогноз может быть неутешительным.

Также доктор отметил, что точных причин развития онкологии предстательной железы нет. Но есть ряд факторов, способствующих появлению недуга: курение, неблагоприятная наследственность, иммунодефициты, эндокринные и иммунные нарушения, хронические воспалительные заболевания органов малого таза, возраст старше 45 лет.

Ранее, 9 января, CNN сообщило, что министру обороны США Ллойду Остину, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, диагностировали рак простаты.

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