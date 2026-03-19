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Ученый предупредил, что в Москве начинается сезон клещей
Здоровье

19 марта, 15:45

1 мин.

Ученый предупредил, что в Москве начинается сезон клещей

Кристина Гергис
Автор
Клещ
Фото cotuvokne, iStock

По информации РИА «Новости», с таянием снега в столичном регионе начинают пробуждаться иксодовые клещи. Об этом сообщил сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Эксперт отметил, что клещи ориентируются не на дату в календаре и не на общий уровень снежного покрова. Из-за маленького размера они не перемещаются на большие расстояния, а реагируют на микроклимат вокруг себя.

Поэтому на открытых и прогретых солнцем участках клещи могут активизироваться. «Так что в лесу еще может быть по колено снега, но если где-то на опушке снег уже сошел, а почва подсохла, клещ уже может атаковать», — сказал эксперт.

При этом пик их активности, как обычно, придется на вторую половину весны и начало лета.

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