Ученые заявили, что вейпы и электронные сигареты снижают умственные способности

Ученые провели исследование влияния вейпинга на здоровье. Результаты показали, что вейпы и электронные сигареты снижают когнитивные функции человека, включая обучаемость, память, решение проблем и критическое мышление, пишет Newswise.

В эксперименте приняли участие 405 студентов колледжей в возрасте от 18 до 30 лет. Они проходили когнитивное тестирование, в ходе которого выяснилось, что студенты-парильщики набрали самые низкие баллы.

На основе полученных данных ученые сделали выводы, что курение вейпов и электронных сигарет уменьшает объем мозга и сужает кровеносные сосуды, что снижает приток крови и кислорода к мозгу. Кроме того, никотин может вызывать нейротоксичность, которая повреждает клетки мозга.