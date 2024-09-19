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Ученые заявили, что вейпы и электронные сигареты снижают умственные способности
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Ученые заявили, что вейпы и электронные сигареты снижают умственные способности

Мария Задорожная
Автор
Вейп на столе
Фото FabrikaCr/istockphoto.com
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Ученые провели исследование влияния вейпинга на здоровье. Результаты показали, что вейпы и электронные сигареты снижают когнитивные функции человека, включая обучаемость, память, решение проблем и критическое мышление, пишет Newswise.

В эксперименте приняли участие 405 студентов колледжей в возрасте от 18 до 30 лет. Они проходили когнитивное тестирование, в ходе которого выяснилось, что студенты-парильщики набрали самые низкие баллы.

На основе полученных данных ученые сделали выводы, что курение вейпов и электронных сигарет уменьшает объем мозга и сужает кровеносные сосуды, что снижает приток крови и кислорода к мозгу. Кроме того, никотин может вызывать нейротоксичность, которая повреждает клетки мозга.

Вейп: что это такое и&nbsp;опаснее&nbsp;ли сигарет&nbsp;&mdash; мнение врача. Вейп: что это такое и правда ли электронные сигареты могут быть опаснее обычных
Польза и вред
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