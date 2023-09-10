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Сегодня, 19:45

Ученые заявили, что у женщин после 35 лет повышается риск развития рака груди из-за беременности

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Фото istockphoto.com/spukkato

В журнале Nature Communications опубликовали исследование ученых из Университетского колледжа Лондона, которое показало, что у женщин, рожающих после 35 лет, высокий риск развития рака молочной железы.

Специалисты изучили генетические мутации в клетках молочной железы и выявили более крупные участки мутировавших клеток у женщин старше 35 лет, которые родили первенца. Обнаруженные сгустки оказались безвредны, но со временем они могут переродиться в рак. И вероятность этого составляет 30 процентов.

Ученые напоминают, что повышенный риск развития рака молочной железы сохраняется у женщин всех возрастов в первые 5-10 лет после беременности.

В будущем специалисты намерены отслеживать химические вещества, которые выделяют мутировавшие клетки, и обнаруживать их с помощью определенных анализов крови.

Ранее врач назвала продукты, которые провоцируют развитие рака.

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