Ученые заявили, что людям с СДВГ нельзя пить алкоголь

Французские ученые выяснили, что у пациентов с алкогольной зависимостью в сочетании с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) наблюдается более сильное ухудшение качества жизни по сравнению с теми, кто страдает лишь алкоголизмом. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

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В эксперименте приняли участие 206 человек, страдающих алкоголизмом, среди которых 40 имели сопутствующий диагноз СДВГ. Все добровольцы на момент исследования находились в состоянии полного воздержания от алкоголя в пределах от семи до 30 дней. Исследователи проводили оценку различных показателей, таких как симптомы СДВГ, качество жизни, уровень импульсивности, методы эмоциональной регуляции и когнитивные способности.

Анализ показал, что у пациентов с двойным диагнозом качество жизни значительно снижено. Особенно заметное негативное воздействие наблюдалось у тех, кто демонстрировал высокую импульсивность и испытывал трудности в управлении эмоциями.

В итоге ученые пришли к выводу, что необходимо создать специализированные терапевтические подходы, которые могли бы помочь пациентам с СДВГ и алкоголизмом эффективно регулировать свои эмоции, а не подавлять их.