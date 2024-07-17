Ученые выяснили, от кого из родителей ребенок получает интеллект

Ученые из Университета Ульма провели масштабное исследование и выяснили, что интеллект ребенку передается от матери. Все дело в том, что умственные способности человека закодированы в Х-хромосоме. При рождении мать передает малышу две подобные хромосомы, а отец — только одну. Поэтому шансы получить материнский интеллект у ребенка намного выше, чем получить умственные качества от отца. Об этом сообщает АиФ.

Также выяснилось, что именно мать передает своим детям способность к изучению языков, особенности памяти и мышления. А отцовский ген отвечает за эмоциональность. Ученые подчеркнули, что эмоциональный интеллект и способность к эмпатии в современном обществе важны не меньше, чем когнитивный интеллект, измеряемый IQ.