Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые выяснили, обладатели каких черт характера меньше страдают расстройствами сна
Здоровье

Сегодня, 10:30

1 мин.

Ученые выяснили, обладатели каких черт характера меньше страдают расстройствами сна

Спящая женщина.
Фото ilona titova/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Ученые из Оулуского университета выяснили, что сострадательные люди реже страдают бессонницей и другими нарушениями сна. Об этом глясят результаты исследования, опубликованные в журнале Brain and Behavior.

Для этой научной работы ученые использовали данные исследования Young Finns Study. Оно началось еще в 1980 году, и за это время в нем приняли участие 3596 человек, родившихся в период с с 1962 года по 1977 год. Была проанализирована информация о качестве сна 1056 человек.

Исследователи заметили, что люди, отличающиеся сострадательностью, реже всех других испытуемых страдали расстройствами сна. Но тем не менее, так же определилось, что наличие депрессии способно ухудшить качество сна любого человека, вне зависимости от черт его характера.

Во&nbsp;время сна происходит восстановление организма. Что такое правильный сон и как его добиться

0
Новости холдинга
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
В Германии заявили о потере ВСУ до 800 солдат в день
Около 30 детей поезда Тюмень - Адлер пожаловались на температуру
dasdsadada

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Последние новости
20 дек 20:15
Мужские противозачаточные таблетки начали испытывать на людях
17 дек 10:30
Врач рассказала, чем опасны народные методы лечения цистита
16 дек 17:45
Нутрициолог рассказала, как принимать витамины
16 дек 10:30
Иммунолог предупредила об опасности, которую скрывает корь
15 дек 20:30
Врач рассказал, как уберечь себя от «новогодних» опасностей
dasdsadada