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Сегодня, 20:15

Ученые выяснили, как улучшить работу мозга в зрелом возрасте

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Пожилая пара на прогулке катается на велосипеде.
Фото Freepik/freepik

Ученые Института неврологии Дель Монте при Рочестерском университете (США) выяснили, что улучшить работу мозга в зрелом возрасте можно, совмещая умственную (когнитивные задачи) и физическую нагрузку (ходьбу). Об этом рассказали на портале «Доктор Питер».

В эксперименте приняли участие 37 мужчин и женщин, возрастом 62-79 лет. Одну и ту же когнитивную задачу в рамках исследования они выполняли сначала сидя, затем во время движения (ходьбы). В первом случае все набрали одинаковое количество баллов. Во втором — у некоторых людей улучшились когнитивные способности. Мобильная визуализация работы мозга и тела в этот момент показала, что мозг участников, чьи познавательные способности улучшились во время ходьбы, лучше адаптировался к задаче и выполнял ее, используя ресурсы лобной доли. Но в использовании остальных нейронных связей гибкость они потеряли, как и другие участники, чьи показатели во время ходьбы не улучшились.

Ученые считают, что способность мозга адаптироваться и его гибкость в перераспределении нейронных ресурсов во время ходьбы может быть важным фактором в профилактике возрастных когнитивных нарушений.

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Медицина
Советы и рекомендации
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