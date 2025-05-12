Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые выяснили, что работа по ночам ускоряет старение мышц
Здоровье

12 мая, 20:30

2 мин.

Ученые выяснили, что работа по ночам ускоряет старение мышц

Мария Задорожная
Автор
Девушка работает за компьютером ночью
Фото AleksandarNakic, iStock

Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что сбой циркадных ритмов, например, вызванный работой в ночную смену, может ускорять процесс старения мышечной ткани. Данные результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Как пояснили ученые, каждая мышечная клетка обладает своими внутренними часами, которые координируют суточный цикл повреждения и восстановления белков. В течение дня мышцы испытывают физическую нагрузку, а ночью происходит очистка от поврежденных белков, что способствует их регенерации.

При нарушении этого ритма процессы очистки тормозятся, и вредные белки начинают накапливаться, что приводит к усугублению износа тканей и может спровоцировать саркопению — потерю мышечной массы и силы, характерную для пожилых людей.

Для изучения данного механизма исследователи использовали модельных рыбок данио-рерио, чьи гены на 70% совпадают с человеческими. В этих рыбках были модифицированы гены, отвечающие за биологические часы в мышцах. К двум годам такие рыбки уже проявляли признаки преждевременного старения: они оказывались меньшего размера и веса, плавали реже и медленнее, что аналогично симптомам саркопении у человека.

«В Великобритании около четырех миллионов человек работают в ночную смену, и наши исследования показывают, что такая работа может способствовать ускоренному старению мышц», — прокомментировал ведущий автор исследования Джеффри Келу.

Ученые надеются, что полученные результаты помогут в разработке лекарств, способных регулировать биологические часы в мышечной ткани. Это может стать важным шагом в защите уязвимых групп населения.

Мужчина зевает.Что будет с организмом, если регулярно недосыпать? Отвечает врач
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Польза и вред
Новости холдинга
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Пострадавший при атаке БПЛА в Белгородской области мужчина умер в реанимации
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Читайте далее
Кардиолог рассказала, как избежать сердечного приступа весной

  • Fanatico

    Говорят ночью вредно есть для желудка, а откуда желудок знает что сейчас ночь?

    12.05.2025

    • Следующий материал
    Кардиолог рассказала, как избежать сердечного приступа весной

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    19:00
    Вы портите свою спину: самые вредные позы для сна
    21 ноя 19:10
    В России начнут применять вакцину от рака
    21 ноя 17:45
    Педиатр назвала главные признаки дефицита витамина С у детей
    20 ноя 23:05
    Врачи объяснили, почему парфюм и вейпы смертельно опасны для питомцев
    20 ноя 21:45
    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных препаратов