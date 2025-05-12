Ученые выяснили, что работа по ночам ускоряет старение мышц

Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что сбой циркадных ритмов, например, вызванный работой в ночную смену, может ускорять процесс старения мышечной ткани. Данные результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Как пояснили ученые, каждая мышечная клетка обладает своими внутренними часами, которые координируют суточный цикл повреждения и восстановления белков. В течение дня мышцы испытывают физическую нагрузку, а ночью происходит очистка от поврежденных белков, что способствует их регенерации.



При нарушении этого ритма процессы очистки тормозятся, и вредные белки начинают накапливаться, что приводит к усугублению износа тканей и может спровоцировать саркопению — потерю мышечной массы и силы, характерную для пожилых людей.

Для изучения данного механизма исследователи использовали модельных рыбок данио-рерио, чьи гены на 70% совпадают с человеческими. В этих рыбках были модифицированы гены, отвечающие за биологические часы в мышцах. К двум годам такие рыбки уже проявляли признаки преждевременного старения: они оказывались меньшего размера и веса, плавали реже и медленнее, что аналогично симптомам саркопении у человека.

«В Великобритании около четырех миллионов человек работают в ночную смену, и наши исследования показывают, что такая работа может способствовать ускоренному старению мышц», — прокомментировал ведущий автор исследования Джеффри Келу.

Ученые надеются, что полученные результаты помогут в разработке лекарств, способных регулировать биологические часы в мышечной ткани. Это может стать важным шагом в защите уязвимых групп населения.