Ученые выяснили, что нужно делать женщинам, чтобы избежать деменции

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что снизить риск деменции у женщин в пожилом возрасте поможет ходьба. Об этом рассказало издание «Газета.ру».

Участницами исследования стали женщины от 65 лет и старше. В течение недели они использовали шагомеры, не меняя привычного образа жизни. Собранная в ходе эксперимента информация показала, что каждая дополнительная 31-ая минута умеренной или интенсивной физической активности в сутки, к примеру, быстрой ходьбы, уменьшала риск развития деменции на 21%, а 1865 шагов снижали этот показатель уже на 33%. При этом большее время сидения не повышало риск старческого слабоумия.

Ранее мы рассказывали о симптомах, которые могут за несколько лет предупредить о деменции.