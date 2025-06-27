Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые выяснили, что ночные пробуждения указывают на проблемы с сердцем
Здоровье

27 июня, 20:30

2 мин.

Ученые выяснили, что ночные пробуждения указывают на проблемы с сердцем

Мария Задорожная
Автор
Ночное пробуждение
Фото stockbusters, iStock

Регулярные ночные пробуждения и храп могут служить ранними индикаторами серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Это выяснили ученые из Университета Флиндерса в Австралии. Результаты их исследования опубликованы на сайте научного учреждения Flinders University.

В исследовании приняли участие свыше 72 тысяч человек. Эксперты впервые применили технологии длительного мониторинга сна в домашних условиях, что позволило собрать более точные данные, чем в условиях лаборатории. Анализ показал, что храп и прерывистый сон особенно распространены среди мужчин с избыточным весом, у которых также чаще наблюдается повышенное артериальное давление.

«Около 15% участников, в основном мужчины с лишним весом, храпели более 20% от общего времени сна. У этой группы наблюдается более высокая вероятность наличия ночной гипертонии, которая часто остается незамеченной, но значительно увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности», — отметил доктор Лешат, ведущий автор исследования.

Ученые подчеркивают, что хронические нарушения сна, особенно если они проявляются пять и более раз в неделю, могут привести к стойкому повышению давления и ухудшению функционирования почек и сердца. При этом изменение давления во время сна зачастую не сопровождается симптомами, что затрудняет диагностику проблемы.

Исследователи призывают к более активному использованию домашних методов мониторинга сна, особенно для людей с избыточным весом и симптомами нарушенного сна. Это позволит более оперативно выявлять скрытые факторы риска и разрабатывать эффективные меры профилактики.

«Храп и частые пробуждения — не просто неудачное времяпрепровождение. Это сигналы организма о возможных серьезных проблемах со здоровьем. Если нарушения сна происходят почти каждую ночь, это может иметь серьезные последствия», — подытожил доктор Лешат.

Правильный сон: сколько часов надо спать, нормы по&nbsp;возрасту, лучшее время.Правильный сон: как спать так, чтобы чувствовать себя бодрым
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Читайте далее
Ученые нашли способ лечения диабета первого типа
Следующий материал
Ученые нашли способ лечения диабета первого типа

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
19:05
СМИ: Россияне стали чаще страдать бессонницей
18:25
Диетолог объяснила, чем опасно ожирение у детей
13:30
СМИ: В России родители жалуются на эпидемию вируса Коксаки среди детей
07:00
Креатин — тренд 2025 года: почему тренеры в соцсетях советуют эту спортивную добавку
1 окт 18:30
Хирург рассказал, в каком случае требуется операция по уменьшению желудка