Ученые выяснили, что люди «совы» чаще страдают психическими расстройствами

Ученые выяснили, что люди, которые предпочитают ложиться спать позже часа ночи, чаще страдают психическими и поведенческими расстройствами, такими как депрессия и тревога. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research.

Эксперты сравнили предпочтительное время сна (хронотип) с фактическим поведением во сне почти у 74 тысяч испытуемых. Они обнаружили, что «совы» не чувствуют себя хорошо после наступления темноты, у них вероятность психического расстройства была на 20-40% выше, чем у людей с ранним или промежуточным графиком сна.

Исследователи предположили, что результаты могут быть связаны с гипотезой «разум после полуночи», по которой бодрствование после 00:00 часов может увеличить риск импульсивного и тревожного поведения.

Ученые порекомендовали спать по 7-9 часов в сутки для улучшения состояния здоровья, а людям с ночным образом жизни попытаться перейти на другой ритм сна.