Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые выяснили, что ароматизатор с запахом розы опасен для мозга
Здоровье

17 апреля, 13:15

2 мин.

Ученые выяснили, что ароматизатор с запахом розы опасен для мозга

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Духи с запахом розы
Фото Marina Moskalyuk, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Цитронеллол, ароматическое соединение с характерным ароматом розы, широко применяется в косметических и бытовых продуктах. Однако оно может вызывать нейротоксические эффекты при чрезмерном воздействии. Это открытие сделала группа южнокорейских ученых, которые впервые продемонстрировали потенциальную опасность данного вещества для нервной системы. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM).

Цитронеллол получают из таких растений, как розы, герань и цитронелла. Он уже давно считается безопасным компонентом в косметической и бытовой химии. В настоящее время производители обязаны указывать его содержание на упаковке, особенно если оно высокое, как в духах и кремах. До недавнего времени влияние цитронеллола на мозговую деятельность не изучалось.

В ходе исследования ученые анализировали, как это вещество воздействует на мозг рыб, мышей и даже на «мини-мозг» человека, который был создан из клеток человека в лабораторных условиях. Выяснилось, что при значительном воздействии цитронеллол может проникать в мозг и вызывать воспалительные процессы.

Исследователи также отметили изменения в поведении рыб: они стали более тревожными и проявляли аномальные действия. В клетках мозга начинали происходить процессы, связанные с нарушением памяти и концентрации внимания.

«Мы доказали, что даже те вещества, которые обычно считаются безопасными, могут быть опасными при длительном или интенсивном воздействии. Этот факт особенно важен в свете постоянного контакта с синтетическими ароматизаторами в повседневной жизни», — поделились мнением авторы исследования.

При выборе летнего парфюма нужно учесть некоторые нюансы.Аромадизайнер дала советы, как выбрать парфюм для теплого времени года
Польза и вред
Новости холдинга
Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
Епископ Маркел рассказал подробности задержания в аэропорту Кишинева
"Химки" в хаосе. Зарплатный бунт игроков продолжается, работу с новым тренером саботируют, против «Зенита» может выйти дубль, идут разговоры о снятии с чемпионата
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
Читайте далее
В России создан уникальный препарат от рака
Следующий материал
В России создан уникальный препарат от рака

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17 апр 18:25
В добавках для похудения «Молекула» нашли наркотическое вещество
17 апр 17:10
В России создан уникальный препарат от рака
16 апр 18:30
Российские ученые заявили, что картофель может вылечить язву желудка
16 апр 17:45
В России подростки жалуются на «вечную болезнь»
15 апр 19:05
Косметолог предупредила, что выдавливание прыщей может привести к эпилепсии