Ученые впервые обнаружили гемоглобин в коже

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Впервые ученые обнаружили гемоглобин в наружном слое эпидермиса человека. Он помогает защитить кожу от повреждений, старения и онкологии. Об этом пишет сетевое издание «Телеканал Доктор».

Ученых долго интересовало, как эпидермис защищает человека от внешних факторов. В ходе исследования обнаружилось, что в наружном слое коже происходит сильная экспрессия генов HBA1/2, которые кодируют белок альфа-глобин — субъединицу гемоглобина.

«Мы узнали, что гены, ответственные за производство гемоглобина, были высокоактивны в верхней части эпидермиса. Для подтверждения выводов мы использовали иммуноокрашивание, чтобы визуализировать присутствие белка гемоглобина альфа в кератиноцитах верхнего эпидермиса», — цитирует слова ученых издание.

Так исследование показало, что гемоглобин защищает от окислительного стресса, вызванного, например, ультрафиолетовым излучением.

«Экспрессия гемоглобина кератиноцитами представляет собой эндогенный защитный механизм против старения и рака кожи», — отметило сетевое издание.