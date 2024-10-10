Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые создали таблетку, которая заменяет бег на 10 км
Здоровье

10 октября, 19:45

1 мин.

Ученые создали таблетку, которая заменяет бег на 10 км

Мария Задорожная
Автор
Женщина бегает в лесу
Фото blyjak, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Группа ученых из Дании разработала таблетку, которая снижает уровень жира, активизирует метаболизм в мышцах, а также значительно увеличивает выносливость организма без изнурительных тренировок. По словам создателей, препарат способен заменить забег на 10 километров, пишет The New York Post.

«На практике молекула приводит организм в метаболическое состояние, соответствующее бегу на 10 км с высокой скоростью натощак», — сказал один из группы ученых, доктор Томас Поулсен.

Исследователи уверяют, что молекула LaKe, содержащаяся в таблетке, способна имитировать естественную метаболическую реакцию организма на интенсивные упражнения и голодание.


Препарат уже протестировали на крысах. Во время испытаний на грызунах он показал способность выводить токсины и укреплять сердце. Ученые планируют начать тестирование на людях. Они полагают, что в будущем лекарство может помочь людям с ограниченными возможностями.

Похудение рук. Эффективные упражнения для похудения рук
Медицина
Новости холдинга
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ

Olimpbet awards

Последние новости
9 окт 18:25
Ученые выяснили, что шампуни могут вызывать проблемы с сердцем
9 окт 14:15
Гинеколог рассказала, какие анализы нужно сдать при планировании беременности
8 окт 15:45
Врач по ЛФК рассказала о пользе упражнений при артрозе
7 окт 18:10
Профессор рассказала, как легче просыпаться в темное время года
7 окт 12:25
Врач рассказал, что такое стрептококковая инфекция и чем она опасна