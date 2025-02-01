Ученые рассказали о главных ошибках использования умных часов

Американские ученые нашли главные ошибки, которые совершают пользователи умных часов и прочих гаджетов для контроля за состоянием сердца. Исследование опубликовано на сайте Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо.

Специалисты провели опрос среди 1008 американцев и узнали, как они используют смарт-устройства для контроля здоровья сердца. В ходе опроса исследователи выяснили, что почти 75% опрошенных следят за частотой пульса, но не сообщают об этом лечащим врачам.

Кардиологи пришли к выводу, что сокрытие собираемых умными гаджетами результатов — их главная ошибка. Они подчеркнули, что необходимо реагировать на изменения в работе сердца, а не ждать несчастного случая.

Также анализ показал, что умные часы — это самые популярные гаджеты для контроля за состоянием сердца. Ими пользуются 32% респондентов. На втором месте — портативный тонометр (31%), на третьем — различные фитнес-приложения (19%).