Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые рассказали о главных ошибках использования умных часов
Здоровье

Сегодня, 12:15

1 мин.

Ученые рассказали о главных ошибках использования умных часов

Мария Задорожная
Автор
Умные часы на руке
Фото Sinenkiy, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Американские ученые нашли главные ошибки, которые совершают пользователи умных часов и прочих гаджетов для контроля за состоянием сердца. Исследование опубликовано на сайте Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо.

Специалисты провели опрос среди 1008 американцев и узнали, как они используют смарт-устройства для контроля здоровья сердца. В ходе опроса исследователи выяснили, что почти 75% опрошенных следят за частотой пульса, но не сообщают об этом лечащим врачам.

Кардиологи пришли к выводу, что сокрытие собираемых умными гаджетами результатов — их главная ошибка. Они подчеркнули, что необходимо реагировать на изменения в работе сердца, а не ждать несчастного случая.

Также анализ показал, что умные часы — это самые популярные гаджеты для контроля за состоянием сердца. Ими пользуются 32% респондентов. На втором месте — портативный тонометр (31%), на третьем — различные фитнес-приложения (19%).

Лишний вес и&nbsp;ожирения провоцируют болезни сердца. 5 симптомов больного сердца
Медицина
Новости холдинга
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов рассказал о своей пенсии
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 876-й гол за карьеру в НХЛ
Терапевт дала советы по профилактике ОРВИ
Беглов ответил предложившей «повторить блокаду Ленинграда» Немцовой
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Fox News: кислородные баллоны могли стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
31 янв 17:10
Косметолог поделилась рецептом домашней маски для роста волос
31 янв 14:55
Терапевт рассказала, чем опасна продецура по увеличению длины ног
30 янв 19:45
Нутрициолог рассказала, какие способы помогут наладить режим сна
30 янв 06:00
Как наладить сбитый режим сна: полезные советы от экспертов
29 янв 19:25
Гинеколог объяснил, когда следует выполнять упражнения Кегеля