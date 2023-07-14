Ученые рассказали, к чему может привести употребление алкоголя в малых дозах

14 июля на портале «Царьград» рассказали, что спиртное даже в малых дозах способно привести к развитию рака и других болезней. Об этом заявили Канадские ученые. По их словам, употребление даже маленьких доз алкоголя увеличивает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний: мужчины, которые в течении одних суток выпивают стандартную норму, имеют повышенный риск заболеть туберкулезом, эпилепсией, гипертонией, дыхательными инфекциями, диабетом, циррозом печени и многими другими болезнями. Есть якобы и плюсы — та же самая порция алкоголя может спасти от инсульта, а женщинам и вовсе помочь при сахарном диабете и панкреатите. Употребление алкоголя большого количества алкоголя однозначно оказывает пагубное воздействие на здоровье.

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала СЭ об уникальном растении, которое может использоваться в борьбе с алкоголизмом. Это чабрец. «Чабрец в сочетании с алкоголем вызывает тошнотно-рвотную реакцию. Пить одновременно алкоголь и чай с чабрецом не получится 100%», — пояснила специалист. Однако, если есть аллергия на чабрец, базилик, мелиссу, майоран, мяту, розмарин, шалфей или душицу, от этого способа борьбы с пагубной привычкой придется отказаться, заключила Наталья Перова.

Ранее, 30 мая, мы рассказывали о том, как отказаться от алкоголя самостоятельно.