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Сегодня, 12:34

Ученые рассказали, что может увеличить риск смерти от сердечного приступа

Ольга Стрельникова
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Пожилой пациент сидит на постели в палате, пациент в палате
Фото Freepik/wavebreakmedia-micro

Ученые из Гарвардской медицинской школы и Техасского университета в США выяснили, что уровень дохода влияет на смертность от сердечного приступа. В ходе исследования была оценена информация по пациентам из шести стран (США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Тайваня и Израиля) 2013-2018 годов. Об этом сообщили на портале Naked-science.ru.

Участниками исследования стали пациенты старше 65 лет, среди них 289 376 были госпитализированы с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (вариант ишемической болезни сердца, при котором формируется зона некроза) и 843 046 пациента — без него. Смертность у людей с высокими доходами в течение 30 дней после госпитализации оказалась на 1-3 процента ниже, в течение года показатели стали еще более явными. Пациенты с более низкими доходами с меньшей вероятностью получали срочное и необходимое лечение, при этом дольше находились в больнице и имели повышенный риск оказаться в ней повторно.

Ранее мы рассказывали о признаках, сигнализирующих о больном сердце.

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Медицина
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