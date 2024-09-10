Ученые предупредили россиян о распространении нового вируса Усуту

В интервью «Известиям» научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что африканский вирус Усуту имеет все шансы на распространение в России и Европе. Это ближайший «родственник» вирусов Западного Нила и энцефалита. Переносится почти 60 видами перелетных птиц и самыми обычными для России комарами вида Culex pipiens. В последние годы следы вируса часто обнаруживают в европейских странах, в том числе в Германии, Хорватии и Польше.

«Приход новых инфекций связан с тем, что меняется климат и ареал обитания животных. А они резервуар для инфекций. Хотелось бы надеяться, что их переносчики вымрут зимой в морозы, но практика показывает, что иногда, например, малярийные комары переживают отрицательные температуры в теплых сырых подвалах», — сказал эксперт.

Однако профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с NEWS.ru сказал, что африканский вирус Усуту не опасен для России, поскольку инфекция сложно передается, и только при наличии особых условий при контакте с комарами и животными.

«Он слишком сложно передается и характерен для мест, где соблюдены следующие условия: должны быть большие популяции комаров определенного вида и животные, в которых накапливается данный вирус. Все это надо перенести комарам: сначала они должны будут питаться от животных, потом от людей — это сложная цепочка, даже грипп намного проще, — пояснил эксперт.

Аграновский добавил, что у Усуту крайне низкие шансы стать причиной глобальной эпидемии в любой точке мира.