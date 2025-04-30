Ученые предупредили о возможной эпидемии кори в России

Российские ученые обнаружили, что почти треть населения Северо-Западного федерального округа страны не имеет иммунитета против кори. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Global Biosecurity.

«Только у 70% участников выявили защитный уровень антител к вирусу кори», — говорят ученые.

Так, специалисты проанализировали более 28 тысяч образцов крови, которые собрали у жителей региона в период с 2012 по 2023 год. Количество человек с антителами к кори оказалось очень низким.

Ученые отметили, что корь — одна из наиболее контагиозных вирусных инфекций: один заболевший может заразить до 18 человек.

При этом эксперт подчеркнули, что несмотря на высокую эффективность вакцины против кори, со временем уровень защиты может снизиться. Особенно это касается тех, кто не переболел вирусом в детстве.