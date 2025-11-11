Стиль жизни
Ученые предупредили о распространении в мире вируса, сопоставимого с COVID-19
Здоровье

11 ноября, 20:45

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Девушка болеет дома
Фото Freepik

Респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) по своим последствиям может не уступать гриппу и COVID-19. Это установили ученые из Сингапура, сообщила пресс-служба Сингапурской больницы общего профиля.

Исследователи провели три работы, в которых оценивали тяжесть заболевания, риск сердечных осложнений и отдаленные последствия инфекции. Как отметил один из авторов, Иэн Ви, у 5-10% зараженных РСВ симптомы бывают схожи с гриппозными.

По данным ученых, смертность при РСВ составляет около 5% - то есть каждый двадцатый пациент может умереть от инфекции. Исходя из этого, летальность РСВ выше, чем у гриппа, а по тяжести болезнь сопоставима с COVID-19.

Грипп или ОРВИ: в&nbsp;чем разница и&nbsp;как отличить эти инфекции.Грипп или ОРВИ: в чем разница и как отличить эти инфекции
