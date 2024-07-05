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Ученые: популярные препараты для похудения могут вызывать слепоту
Здоровье

Сегодня, 17:25

1 мин.

Ученые: популярные препараты для похудения могут вызывать слепоту

Мария Маковей
Автор
Инъекция препарата для похудения
Фото Milos Dimic/istockphoto.com
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Ученые Гарвардского университета обнаружили, что популярные препараты для похудения негативно сказываются на здоровье глаз. Об этом сообщает издание The Guardian.

Исследователи проанализировали данные 16 827 пациентов Гарвардской больницы за шесть лет. Часть участников имела сахарный диабет второго типа и страдала от избыточного веса. При этом большая часть из этих пациентов принимала семаглутид.

В итоге эксперты выявили, что люди с сахарным диабетом, которым назначался семаглутид (марки Wegovy и Ozempic), более подвержены развитию неартериальной передней ишемической оптической нейропатии. По словам ученых, данное заболевание возникает из-за закупорки артерий, которые питают зрительный нерв, и может привести к слепоте из-за нехватки кислорода.

В итоге результаты исследования показали следующие итоги:

  • у добровольцев с сахарным диабетом, принимающих семаглутид, риск возникновения нейропатии был в четыре раза выше, чем у тех, кто использовал другие лекарства;

  • у людей с ожирением, принимавших семаглутид, риск развития нейропатии в семь раз выше, чем у тех, кто принимал другие препараты для похудения.


Напомним, что семаглутид — это лекарственный препарат, который назначают для лечения сахарного диабета второго типа. Лекарство снижает аппетит, воздействуя на мозг, и создает чувство сытости.

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