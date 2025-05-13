Ученые почти создали таблетку от ожирения

Ученые из Израиля близки к созданию таблетки от ожирения. Они уже научились «переключать» клетки организма на сжигание жиров путем подавления белка MTCH2. Клетки начинают использовать жир как источник энергии, не накапливая его. О результатах их работы говорится в издании New Atlas.

Сообщается, что проводятся испытания таблетки. Если они завершатся успешно, препарат поможет пациентам не только похудеть, но и ускорить метаболизм, повысить выносливость.