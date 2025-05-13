Стиль жизни
Ученые почти создали таблетку от ожирения
13 мая, 19:05

Ученые почти создали таблетку от ожирения

Мария Задорожная
Девушка держит таблетки
Фото Inside Creative House, iStock

Ученые из Израиля близки к созданию таблетки от ожирения. Они уже научились «переключать» клетки организма на сжигание жиров путем подавления белка MTCH2. Клетки начинают использовать жир как источник энергии, не накапливая его. О результатах их работы говорится в издании New Atlas.

Сообщается, что проводятся испытания таблетки. Если они завершатся успешно, препарат поможет пациентам не только похудеть, но и ускорить метаболизм, повысить выносливость.

Оземпик приводит к&nbsp;потери мышц, а&nbsp;не&nbsp;жира.Исследование: «Оземпик» приводит к потери мышц, а не жира

  • Hunter78

    Российские клубы почти вернулись в еврокубки

    13.05.2025

  • zg

    А на деле будет так,таблетку сьел и началась лютая рвота,пока ВСЁ не выйдет!:laughing:

    13.05.2025

