Ученые определили оптимальную частоту секса для счастливых отношений

Международная команда психологов из Германии и Канады провела исследование, чтобы выяснить, какова оптимальная частота половых актов для поддержания гармонии в отношениях. Выяснилось, что большинство счастливых пар предпочитает заниматься сексом примерно раз в неделю. Результаты работы исследователей были опубликованы в журнале APA PsycNet.

В ходе национального опроса специалисты изучили ответы 2101 пары в возрасте от 20 до 39 лет, все из которых находились в отношениях в среднем около 10 лет. Ученые сопоставили частоту половых контактов за последние три месяца с уровнем удовлетворенности партнеров, который они оценивали по шкале от 0 до 10.



Около 86% участников составили группу, где оба партнера были счастливы и занимались сексом почти каждую неделю. Эти пары отличались высокой эмоциональной открытостью, преданностью и значительно реже ссорились.

В то же время менее 4% пар отметили низкий уровень удовлетворенности отношениями и занимались сексом реже трех раз в месяц. У них было больше конфликтов, и уровень доверия и эмоциональной близости был значительно ниже.

Оставшиеся 10% респондентов делились на пары, где один из партнеров был менее удовлетворен отношениями. Частота их интимной жизни была выше, чем у несчастливых пар, но ниже, чем у наиболее довольных.

Ученые предполагают, что в таких случаях неудовлетворенность может быть связана не только с сексуальной стороной, но и с другими аспектами отношений.

Интересно отметить, что 2,3% участников опроса рассказали о полном отсутствии секса за последние три месяца, однако все равно чувствовали себя счастливыми в своих отношениях.

Авторы работы подчеркивают, что их выводы касаются в первую очередь молодых пар из Германии. Для пожилых людей оптимальная частота половой жизни может быть иной.

Тем не менее исследование затронуло важность регулярной интимной близости как одного из ключевых факторов для формирования крепких и счастливых отношений.