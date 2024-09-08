Ученые обнаружили в головном мозге предрасположенность к депрессии

Ученые из Медицинского колледжа в Нью-Йорке провели исследования и выяснили, что у людей, страдающих депрессией, значительно больше развита лобно-стриарная сеть мозга. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

С помощью нового метода визуализации мозга команда исследователей проанализировала данные 141 пациента с депрессией и 37 здоровых добровольцев. Они обнаружили, что лобно-стриарная сеть мозга, которая реагирует на положительные и отрицательные стимулы, была расширена в среднем на 73% больше у людей с депрессией, чем у здоровых. Эти данные подтвердились и при анализе дополнительных снимков мозга у 932 здоровых и 299 пациентов с недугом.

Также эксперты выяснили, что размер этой части головного мозга у людей с депрессией не менялся со временем, настроением или лечением транскраниальной магнитной стимуляцией.

Авторы исследования полагают, что расширение сети может быть фактором риска, а не следствием заболевания.